Coronavirus in Molise, contagio alle stelle nelle 24 ore: 37%!

Per fortuna c’è uno stop ai decessi: ma nelle ultime 24 ore il contagio da coronavirus in Molise è arrivato alle stelle.

Come detto non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 568.

Ci sono 2 nuovi ricoveri: due pazienti di Campobasso e i ricoverati totali salgono a 29, di cui 14 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 231 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 624 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 37%. Oggi si registrano 277 guariti .

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 51, Isernia 16, Montenero di Bisaccia 10, Termoli 27, Venafro 23 e Vinvhiaturo 10.