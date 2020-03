Coronavirus/ I contagi in Molise aumentano, 59 positivi, un contagio a Baranello e un’altro a Riccia

La situazione dei contagi e tamponi positivi da Covid 19, solo ieri sera a quota 50, pare che già stamattina siano arrivati a 59, si parla di un contagio anche a Baranello. Naturalmente, come già detto da esperti e medici, in questi giorni compresa la prossima settimana, ci dovrebbe essere il picco, contando i giorni che il virus ha come incubazione, le persone positive al virus con sintomi e asintomatiche, il rispetto o meno della quarantena.

Per quanto riguarda Riccia, un altro contagio è stato confermato dal sindaco Testa: “Purtroppo abbiamo un altro caso positivo al coronavirus a Riccia. La situazione è comunque sotto controllo: si tratta di una persona che era già in quarantena, la quale sta bene e non ha sintomi”.

Comunque ogni sera riporteremo i dati ufficiali per quanto riguarda il Molise, fornitici direttamente dal Governatore Toma e dall’AsReM nella persona del DG Florenzano.