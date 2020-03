Coronavirus/ I casi di contagio in Molise salgono a 132

Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, censiti altri 4 casi positivi di tamponi processati dal laboratorio del Cardarelli. Tre dei nuovi casi di positività sono collegati al cluster di Campobasso, il quarto invece riguarda una donna di San Nicandro Garganico, in Puglia, che risiede in Basso Molise, a Campomarino. Al momento si sono aggiunti altri casi positivi, facendo lievitare il numero dei contagi da Covid 19 a 132 casi,in base ai risultati dei tamponi che continuano ad essere processati.

Il bollettino di oggi:

953 tamponi processati di cui 821 negativi

• 132 tamponi positivi: 114 nella provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 9 di persone di fuori regione

• Al Cardarelli di Campobasso ricoverate 26 persone: di questi 17 in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 9 in Terapia Intensiva (6 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo)

• 87 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (72) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (15)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 9 i pazienti deceduti con Coronavirus (7 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

• 241 sono i soggetti in isolamento e 174 in sorveglianza