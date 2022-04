Coronavirus/ Giornata terribile: tre decessi al Cardarelli

Giornata terribile e luttuosa, con riferimento alle notizie sull’epidemia da coronavirus in Molise.

Si registrano 3 decessi nelle ultime 24 ore : non ce l’hanno fatta un uomo di 93 anni di Campobasso, una 97enne di Ururi e un 76enne di Sessano del Molise. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 594. Si registrano anche tre nuovi ricoveri: persone di Campobasso, Montelongo e San Giovanni in Galdo .

Di contro ci sono anche 4 dimessi e pertanto i ricoverati totali scendono a 29, di cui 20 in Malattie Infettive e 9 nel reparto “Anziano Fragile”.

Oggi si registrano 516 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2747 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18,7%. Oggi si registrano 180 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Bojano 10, Campobasso 107, Campodipietra 12, Isernia 28, Larino 17, Macchiagodena 10, Riccia 13, Ripalimosani 11, San Martinoi in Pnensilis 13, Termoli 73, Venafro 18.