Giornata Internazionale della Consapevolezza sull’Autismo, lodevole iniziativa dell’Istituto ‘Montini’ di Campobasso

Il 2 Aprile è la Giornata Internazionale della Consapevolezza sull’Autismo

La diversità è ricchezza e lo sa bene chi ogni giorno la vive sui banchi di scuola , la poesia che segue vuole essere un omaggio da parte di una insegnante di sostegno che a nome di tutte le insegnanti della scuola Primaria Giovanni Paolo II di Campobasso ha voluto dedicare a tutti i bambini speciali.

Io fiore tu albero

Il mio modo di fare maestra

per me è naturale

a te , invece fa molto penare.

I miei occhi nei tuoi

vorresti incontrare

ma, credimi, per me è difficile da fare.

Il mio umore è altalenante

ma son fortunato

tu, da me, non sei mai distante.

viaggiando con me sperimenti

successi, gioie e fallimenti

ma non ti scoraggi grazie ai tuoi sentimenti.

Tenendo caldo il mio cuore

e accesa la mia mente,

nel mio mondo entrerai certamente.

Continua così

tienimi sempre la mano

ed io arriverò lontano.

Vicino a te,

tra i fiori mi sento un fiore

perché sostenuto dal mio albero dell’amore.

Maestra Anna Maria Pacillo

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo L.Montini di Campobasso si sono impegnati in tantissime attività espressive con la realizzazione di un maxi puzzle affisso sui vetri delle finestre, e numerosi cartelloni esposti nell’atrio della scuola, manine e cuori blu per gridare a gran voce che “L’autismo non è contagioso”.