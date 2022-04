Coronavirus, due ricoveri e tre dimissioni al Cardarelli nelle 24 ore

Dati in chiaroscuro, quelli dell’epidemia da coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore. Per fortuna non si registra nessun decesso, ma c’è un nuovo ricovero in Terapia Intensiva proveniente dal reparto Anziano Fragile. Ci sono anche due nuovi ricoveri nel reparto Malattie infettive: un paziente di Campobasso e uno di Campochiaro.

Di contro sono 3 le dimissioni dallo stesso reparto, ovvero un paziente di Letino, uno di Campobasso e uno di Sant’Elia a Pianisi.

I ricoverati sono 31, di cui 12 in Malattie Infettive, 16 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva

Oggi si registrano 354 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1945 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18,2%. I guariti sono 392.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Bojano 16, Campobasso 63, Isernia 41, Larino 10, S.Martino in Pensilis 19, Termoli 35, Ururi 14, Venafro 15.