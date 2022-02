Coronavirus, due nuovi ricoveri e due dimessi al Cardarelli

Potrebbe essere considerata una giornata di ‘pausa’ quella appena trascorsa sul fronte della lotta al Covid in Molise; per fortuna non si registrano decessi nelle 24 ore.

Ci due però nuovi ricoveri: pazienti di Salcito e Termoli .

Oggi ci sono 2 dimessi e pertanto i ricoverati totali restano 31, di cui 15 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “anziano fragile” e 4 in Terapia Intensiva.

Sono 268 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 961 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 27,8%.

Si registrano 793 guariti nelle 24 ore.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 10, Campobasso 62, Isernia 17, Larino 12, Montenero di Bisaccia 13, S. Martino in Pensilis 17, Termoli 27, Venafro 23.