USB Forestali: latitanza di Toma alla vertenza, i lavoratori manifestano davanti la Regione

In seguito alla richiesta di incontro inviata al Presidente Toma registrata al protocollo

regionale n.138503 del 25/08/2021 e il successivo sollecito del 19/01/022, finalizzate alla

convocazione in tempi celeri del partenariato economico sociale, considerato l’avvio

dell’attuale fase di programmazione UE a valere sui fondi della coesione, in particolare sulle

misure agricole e del PSR, e del PNRR missione 2 “ambiente”, prendiamo atto, con

rammarico, che ancora una volta il Presidente ha ritenuto di non dare priorità e dedicare la

giusta attenzione ai lavoratori idraulico forestali Molisani che proprio dalla

programmazione di queste risorse potrebbero avere l’opportunità di uscire dall’eterno

precariato.

Opportunità confermata anche dal MISE nei vari confronti che l’Unione Sindacale di Base

ha sostenuto con il Ministero stesso.

La condizione prioritaria di partenza riteniamo sia quella di un dialogo coerente e costruttivo

tra la struttura centrale nazionale e regionale, deputata all’attuazione della missione del

PNRR e le strutture che stanno sul territorio, che conoscono il territorio, che sono capaci in

funzione di quelle che sono le condizioni di partenza anche di esprimere una progettualità

adeguata.

Il timore è già di essere in forte ritardo, non possiamo permetterci di perdere una chance di

vitale importanza per i lavoratori.

Considerata l’importanza strategica di queste risorse per il futuro degli operatori idraulico

forestali, e il persistere della latitanza di Toma, i lavoratori si riuniranno in presidio presso

la Giunta Regionale in Via Genova a Campobasso il giorno 23 febbraio 2022 a partire dalle

ore 10:00.

(RSA USB Forestali Molise)