Coronavirus, due giorni tremendi: due nuovi decessi al Cardarelli e contagio alto

Sono notizie tremende, quelle registrate in questi ultimi due giorni sul fronte della lotta al Covid in Molise.

Si registrano due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 80 anni di Termoli e una 91enne di Guglionesi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 702.

C’è un nuovo ricovero: un paziente di Termoli ma anche due dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 11, di cui 10 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione.

Alto il contagio: sono 177 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 561 tamponi processati per una percentuale di positivi che si attesta al 31,5%. I nuovi guariti sono 37

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 52, Isernia 12, Larino 11, Termoli 19.