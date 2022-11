Coronavirus, dati allarmanti: due decessi e tre nuovi ricoveri al Cardarelli, impenna il contagio

E’ una notizia terribile, che riporta a tempi peggiori. Ci sono due nuovi decessi al Cardarelli per Covid: non ce l’hanno fatta una donna di 85 anni di Castelguidone e una 89enne di Termoli.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 696. Ci sono tre nuovi ricoveri: pazienti di Isernia, San Martino in Pensilis e Sepino. Un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali salgono a 14, tutti in Malattie Infettive.

Impenna il contagio: oggi si registrano 208 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 495 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 42%. I guariti di giornata sono 8.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 49, Isernia 10, Termoli 39.