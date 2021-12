Coronavirus, ci sono tre nuovi ricoveri al Cardarelli, 46 nuovi positivi e 6 guariti

Resta alto il contagio da coronavirus in Molise. Il bollettino odierno dell’Asrem:, non si registrano decessi (i morti totali per Covid in Molise sono 509) e non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: un paziente di Cercemaggiore, uno di Monteroduni e uno di Termoli. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 15, di cui 13 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 46 nuovi casi su 521 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’8,8%.

I nuovi casi sono: 2 Acquaviva Collecroce, 1 Bonefro, 1 Busso, 1 Campobasso, 3 Cercemaggiore, 2 Ferrazzano, 1 Fossalto, 4 Gildone, 1 Guglionesi, 2 Isernia, 12 Montenero di Bisaccia, 2 Petrella Tifernina, 1 San Giovanni in Galdo, 6 San Martino in Pensilis, 7 Termoli.

I guariti di giornata sono 6 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 358, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.639. I guariti totali sono 14.758. In isolamento si trovano 2.473 cittadini.