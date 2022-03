Non accenna diminuire il contagio da Covid in Molise, nonostante la zona bianca. Sono 6721 gli attualmente positivi (+682 in 7 giorni).

I Comuni con il maggior numero di casi attualmente sono: Termoli 1187, Campobasso 1024, Isernia 615 Venafro 373 e Larino 273.

Un solo caso a Provvidenti, S.Felice del Molise e Tufara.