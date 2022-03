Rincaro carburanti, Lega Molise: necessaria misura d’urgenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo

I Gruppi Consiliari della Lega Molise del Comune di Campobasso e del Comune di Termoli hanno presentato questa mattina una mozione contro il rincaro dei carburanti con cui si chiede l’impegno alle rispettive amministrazioni comunali di sollecitare, per il tramite dei propri rappresentanti in Parlamento, l’assunzione di una misura d’urgenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo al fine di sospendere temporaneamente l’esigibilità dell’accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre dell’anno 2019, in modo di consentire una tenuta del sistema economico dell’intero Paese in un periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale;

invitando altresì tutti i partiti rappresentati presso i Consigli Comunali di Campobasso e Termoli, sia di maggioranza che di minoranza, ad attivarsi presso i propri eletti in Parlamento al fine di sollecitarli ad approvare ogni azione promossa che vada in questa direzione.



Gli amministratori della Lega in Molise evidenziano che l’Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e IVA che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio, per cui chiedono che il Governo Centrale adotti con urgenza ogni misura idonea per sostenere famiglie, imprese ed operatori economici.