Coronavirus aggiornamenti/ Altri 4 casi positivi in Molise, tra cui due ospiti di un centro di accoglienza migranti

Continua a salire il numero dei casi positivi da Covid 19, nelle ultime ore si è registrato un + 4, precisamente un caso a Campobasso di un cluster già conosciuto, uno a Campochiaro e 2 ad Isernia, si tratta di due ospiti in un centro accoglienza migranti, la notizia è stata data già al Prefetto per le valutazioni del caso.

Il bollettino aggiornato:

Sono 5334 i tamponi processati in regione, di cui 4508 con esito negativo.

• 296 sono i tamponi positivi totali : 223 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di persone di fuori regione – attualmente positivi 200

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 14: di cui 13 in Malattie Infettive, 1 in Terapia Intensiva (9 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia)

• 204 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (179) Clinicamente guariti 25

• 50 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (37 della provincia di Campobasso, 5 della Provincia di Isernia e 8 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)Pubblicità

374 le persone in isolamento e 12 in sorveglianza

21 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)