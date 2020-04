Operativa la Usca, Unità speciale di Continuità Assistenziale per la provincia di Campobasso

E’ operativa la USCA, Unità Speciale di Continuità Assistenziale, sede di Bojano, per la Provincia di Campobasso con il compito di effettuare l’assistenza per la gestione domiciliare a sostegno di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Un importante passo che sposta l’attenzione dall’ospedale al territorio ai fini della cura e della prevenzione del contagio Covid-19.

Un grande in bocca al lupo a questi professionisti sanitari in prima linea insieme agli altri importanti attori del sistema sanitario territoriale.