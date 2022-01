Coronavirus, 496 nuovi positivi, tre ricoverati e due dimessi dal Cardarelli

Ennesima giornata nera sul fronte della lotta al coronavirus in Molise.

Anche se dal bollettino odierno dell’Asrem non si registrano decessi (i morti totali per Covid in Molise dall’inizio sono 512) e se non si registrano trasferimenti, ci sono ben 3 nuovi ricoveri: un paziente di Cercemaggiore, uno di Colle d’Anchise e uno di Spinete. Per fortuna ci sono anche due pazienti, entrambi di Campobasso, che si sono negativizzati ed hanno lasciato Malattie Infettive. Pertanto i ricoverati totali salgono a 24, di cui 22 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano purtroppo 496 nuovi casi su 2154 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 23% .

I centri con il maggior numero di nuovi positivi sono: Termoli (93), Agnone (76), Campobasso (50),Venafro e Isernia (33), Guglionesi (25) e Larino (12).