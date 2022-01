Campobasso, ordinanza ‘anti movida’ per tutto il mese di Gennaio

Viene per brevità, definita ‘ordinanza anti-movida’: per tutto il mese di gennaio resteranno in vigore le limitazioni che riguardano bar, pub e ristoranti nella città.

Innanzitutto c’è il problema degli schiamazzi e dei comportamenti poco consoni al decoro urbano (bottigliette di bevande alcoliche buttate in ogni dove, ad esempio). “Il fenomeno è collegabile all’uso ed abuso di sostanze alcoliche- si legge nel documento – che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l’adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro ed alla sicurezza dei luoghi”.

A seguito dell’ordinanza, i i pubblici esercizi citati nella nota decisionale resteranno aperti entro e non oltre le ore 2:00, con riapertura a partire dalle ore 4:30. P er ragioni di sicurezza e decoro urbano, vigerà il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica; inoltre è vietata la diffusione sonora all’esterno ed i pubblici esercizi devono rispettare il DPCM del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale pena l’irrogazione di specifiche sanzioni

Previsto anche il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi, dalle ore 02:00 alle ore 7:00, e ancora per gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari orario di chiusura entro le ore 21,30; e il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 02.00 alle ore 07.00; infine il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, dalle ore 24:00 alle ore 07:00.