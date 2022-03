Coronavirus, 4 nuovi ricoveri al Cardarelli, ma è record di guariti

Contagio alto ma non si registrano decessi; questa la fotografia nelle 24 ore dell’epidemia da coronavirus in Molise. Sono quattro i nuovi ricoveri: pazienti di San Pietro Infine, Cercepiccola, San Martino in Pensilis e Sessano del Molise.

I ricoverati totali salgono a 33, di cui 19 in Malattie Infettive e 14 nel reparto “Anziano Fragile”. Sono 514 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3291 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 15,6%.

Oggi si registrano 1259 guariti. I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Agnone 18, Bojano 18, Campobasso 91, Cercemaggiore 10, Isernia 35, Larino 22, Montaquila 12, Riccia 13, San Martino in Pensilis 15, Termoli 68, Venafro 18.