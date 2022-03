Coronavirus, 4 nuovi ricoveri, 351 nuovi positivi e 2 guariti

Coronavirus in Molise, all’inizio la buona notizia: non registrano decessi nelle ultime 24 ore.

Si registrano ben 4 nuovi ricoveri: pazienti Termoli, Oratino, Agnone e Miranda. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 25, di cui 9 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Purtroppo sale la curva del contagio: Oggi si registrano 351 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2134 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 16,4%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 62, Isernia 24, Larino 10, Termoli 76, Venafro 25.

Solo 2 i guariti nelle 24 ore.