Coronavirus, 15 nuovi positivi e 15 guariti nelle 24 ore

E‘ sempre alto il numero dei nuovi positivi al Covid in Molise nelle 24 ore; ma si compensa questa volta con quello dei guariti. Intanto non registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, dall’inizio restano 503.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi: pertanto i ricoverati totali restano 5, di cui 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 15 nuovi casi su 504 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi pari al 3%. Questo il dettaglio: 1 Busso, 2 Campobasso, 1 Campomarino, 1 Forlì del Sannio, 4 Isernia, 2 Montenero di Bisaccia, 2 Santa Croce di Magliano, 2 Termoli.

I guariti di giornata sono 15 e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 212, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.829.

I guariti totali sono 14.100,. In isolamento si trovano 2.372 cittadini.