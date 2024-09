Conclusa la vendita dell’immobile di via D’Amato, ex scuola Nina Guerrizio, alla Corte dei conti

Con l’approvazione della delibera di giunta comunale n. 233 dello scorso 26 settembre, si conclude l’iter per l’alienazione dell’immobile comunale di via D’Amato, ex scuola elementare Nina Guerrizio. Questo stabile, dismesso da tempo per inagibilità e inserito da anni nel piano di alienazioni del Comune di Campobasso, ha visto molte gare di vendita andare deserte, complicate anche dalla recente cessazione della legge “Piano Casa”, che ha ridotto significativamente l’attrattiva per eventuali acquirenti.

Nonostante queste difficoltà, l’immobile ha trovato un acquirente grazie alla brillante trattativa condotta dall’ex assessore al Bilancio Pina Panichella, oggi consigliere delegato nell’attuale amministrazione. La Corte dei conti ha infatti formulato un’offerta congrua di circa 1.624.000 euro per l’acquisto del bene, con l’obiettivo di abbattere il vecchio stabile e costruirne uno nuovo e moderno per ospitare i propri uffici cittadini, arricchendo la struttura con servizi utili alla cittadinanza.

Il gruppo MoVimento 5 Stelle esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, frutto della pianificazione avviata nel corso del precedente mandato. “La cessione ad un ente pubblico come la Corte dei conti rappresenta un’opportunità di riqualificazione per un’area urbana ormai degradata, restituendo decoro e funzionalità ad una zona strategica della città. In questo modo, si è scongiurato il rischio di una vendita a soggetti privati che avrebbero sfruttato al massimo il potenziale edificatorio dell’area, con un impatto negativo per l’ambiente urbano.

Questo successo si inserisce in un più ampio percorso di continuità amministrativa, che vedrà l’attuale governo cittadino impegnato nei prossimi mesi a realizzare gran parte del lavoro di programmazione e progettazione sviluppato durante il precedente quinquennio. Un lavoro che, ne siamo certi, contribuirà a migliorare e modernizzare la città di Campobasso, rendendola più vivibile e sostenibile per tutti i suoi cittadini”.