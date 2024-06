Comunali Campobasso/ Dati ufficiali e dati ufficiosi non sono più in linea, caos sul risultato

Questa mattina sulla piattaforma della Prefettura, con 55 sezioni scrutinate su 56, la vittoria sarebbe andata ad Aldo De Benedettis con 13.693 voti e il 52,28% delle preferenze, Marialuisa Forte sarebbe ferma a 8399 voti e 32.07% di preferenze e Pino Ruta a 4.099 voti e 15.65% di preferenze. De Benedittis sarebbe in neo sindaco di Campobasso. I dati, però, non coincidono con le raccolte ufficiose di tutte le coalizioni.

Secondo i dati ufficiosi , che nella giornata di ieri hanno tenuto banco, De Benedittis avrebbe il 41.1% di preferenze, la Forte il 31.91 % di preferenze e Ruta il 20.19% di preferenze. Quindi si andrebbe al ballottaggio tra 15 giorni.

Come abbiamo già anticipato nella diretta di ieri e questa notte ci sarebbe stato un errore di trasmissione dei dati dal Comune ai sistemi informatici del Ministero e non sarebbe stato calcolato il voto disgiunto. Errore di trasmissione che “sarebbe stato corretto” durante la notte, anche con l’intervento di funzionari prefettizi, in quanto risultano scrutinate 55 sezioni su 56, ma non è dato sapere se in realtà è così.

Altra ipotesi su cui si sta discutendo è che il risultato del 52,28% sarebbe quello raggiunto dalle liste del centrodestra, mentre il candidato sindaco avrebbe 4/5 punti in meno.

Dati Provvisori- Preferenze liste ( anche in questo caso si attende l’ufficialità)

De Benedittis:

Fratelli d’Italia 3350 voti 13.2%

Popolari per l’Italia 3026 voti 11.9%

Noi Moderati 2238 voti 8.8%

Lega Salvini Premier 1802 voti 7,1%

Unione di Centro 920 voti 3.6%

Forte:

Partito Democratico 4083 voti 16.1%

Movimento 5 Stelle 2563 voti 10.1%

Alleanza verdi-Sinistra-Psi- Civica 1521 voti 6.0%

Ruta:

Costruire Democrazia 2484 voti 9.8%

Costruire Democrazia 888 voti 3.5%

Unica Terra 391 voti 1.5%