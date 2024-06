Kickboxing / Sabato al Palunimol Iron Fist, sfida per il tricolore

Grande appuntamento sabato sera al Palaunimol. Il Cus Molise ospiterà Iron Fist Tournament, manifestazione di livello nazionale organizzata dai maestri Marco Astorri e Mattia Amatuzio. Sarà un evento sportivo di grande spessore che vedrà impegnati atleti provenienti da tutto il centro sud Italia. Sono in programma incontri tra dilettanti, semi professionisti e professionisti. La serata prenderà il via alle ore 19,30 con la dimostrazione di pugilato che precederà gli incontri di kickboxing. A chiusura dell’evento ci sarà l’apoteosi con in palio i due titoli italiani Wako Pro, di kickboxing low kick che vedrà impegnati i beniamini molisani, già punti di riferimento della squadra nazionale italiana, Mattia Amatuzio e Andrea Albanese che si giocheranno il titolo italiano rispettivamente contro Stefano Tagliaferri e Romina Cozzolino. “Con questo evento abbiamo portato a Campobasso il meglio della disciplina – spiegano Astorri e Amatuzio – è un appuntamento che solitamente si svolge in grandi città come Roma, essere riusciti a trasferire una kermesse di questa importanza a Campobasso ha un valore doppio. Per una sera il capoluogo di regione sarà al centro dell’attenzione di appassionati e addetti ai lavori per una giornata di grande livello sportivo e promozionale. Chi verrà al Palaunimol potrà godere di un grande spettacolo. Siamo felici di questo – continuano – ringraziamo chi ci ha sostenuto e speriamo che possa essere il primo di una lunga serie di eventi. Un ringraziamento va al Cus Molise, sede della nostra attività giornaliera che ci ha messo generosamente a disposizione una struttura di grande qualità come il Palaunimol”.

Il primo passo verso la competizione sarà quello della conferenza stampa, prevista venerdì sera alle 20 all’Hotel San Giorgio. Nella circostanza saranno resi noti i dettagli dell’evento.