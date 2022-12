Coldiretti/ Claudio Papa eletto Presidente regionale dell’organizzazione

Claudio Papa è il nuovo Presidente regionale della Coldiretti Molise. Imprenditore agricolo di Monteroduni (IS) specializzato nella produzione di frutta in guscio, Papa è stato eletto nel corso dell’Assemblea elettiva regionale, tenuta mercoledì 21 c.m. nella sala convegni della Federazione regionale Coldiretti a Campobasso. La vicepresidenza è invece andata ad Adamo Spagnoletti, imprenditore viticolo, ortofrutticolo e titolare di agriturismo impegnato nell’agricoltura sociale di Campomarino (CB). Unitamente all’elezione del Presidente sono stati anche eletti i membri del Consiglio Direttivo regionale e dei Collegi dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri.

Classe 1962, laurea magistrale in Economia e Scienze Turistiche, Claudio Papa ha sempre nutrito una grande passione per l’agricoltura, la sostenibilità e la ricerca di prodotti caratterizzati da alta qualità, genuinità e tracciabilità, rigorosamente Made in Italy; una passione che lo ha spinto ad aprire un’azienda agricola biologica, la “Nutfruit Italia”, specializzata nella produzione di frutta in guscio (mandorle e nocciole).

Oggi la Nutfruit Italia è impegnata nell’impianto di mandorleti e noccioleti biologici in Molise ed in vaste aree del Paese, su una superficie di circa 1500 ettari (1000 di mandorleti e 500 di noccioleti). Inoltre, nell’ottica della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, l’azienda impiega gli scarti di lavorazione come fonte di approvvigionamento energetico.

Un lavoro costante e laborioso, quello portato avanti da Claudio Papa, che ha consentito al neo Presidente di essere insignito di due alte onorificenze ovvero quelle di Cavaliere nel 2009 ed Ufficiale all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2019, ricevute, rispettivamente dai Presidenti della Repubblica, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

“Oggi – ha affermato il Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli, complimentandosi con la nuova Dirigenza – abbiamo riconsegnato l’Organizzazione nelle mani dei soci imprenditori agricoli che tornano, dopo oltre 6 anni di commissariamento, a guidarla sul territorio”.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Di Geronimo Mario, Di Pietro Sabrina, Ferrante Domenico, Ricciuto Giacinto, Santoianni Giuseppe, Sciulli Stefano, Spagnoletti Adamo e Spina Gianluca.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

De Gregorio Gianfranco (Presidente), Milella Alessandro e Marcantonio Fausto (effettivi), Di Placido Gianmaria e Sassano Rosanna (supplenti)

COMITATO DEI PROBIVIRI

Pistilli Assunta (Presidente), Mancinelli Felice e Buonsignore Leonardo (effettivi), Mastrocola Maria Rosaria e Bagnoli Giovanni (supplenti).