Castelbottaccio/ Nuovo sindaco in paese dopo il ricorso al TAR

Cambia il sindaco e parte del Consiglio comunale a Castelbottaccio dopo il ricorso al Tar Molise Mario Disertore subentra a Nicola Marrone.

Alle elezioni della primavera 2022 la sfida era terminata in parità tra i due contendenti e dopo il ritorno alla urne aveva vinto Marrone. Disertore e i componenti della sua lista hanno presentato ricorso al Tar e la loro tesi è stata accolta in parte; una scheda del primo turno con la preferenza per Disertore è stata ritenuta illegittimamente annullata.

Quindi con un voto in più Mario Disertore è stato ora dichiarato vincitore. Di conseguenza è stata modificata in parte la composizione del Consiglio comunale.