Carenza di organico negli Uffici Postali, Slp Cisl richiede urgente intervento

Un urgente incremento di personale addetto alla sportelleria per coprire le posizioni vacanti negli Uffici Postali e un necessario intervento in PCL, è la richiesta che la SLP-CISL Molise rivolge alla propria Azienda per una concreta risoluzione delle problematiche che gravano sull’organizzazione del lavoro.



Ancora oggi si riscontrano gravi criticità, sia in termini operativi che gestionali –

afferma il Segretario Antonio D’Alessandro -, dovute all’insufficiente numero di

personale applicato negli uffici postali, problematiche aggravate dalle uscite per esodo

mai adeguatamente compensate causando gravi conseguenze sulla qualità del

servizio, sul raggiungimento dei risultati e sull’immagine aziendale.



Data l’esiguità delle unità in forza, e nonostante la buona volontà e il sacrificio dei

lavoratori, il servizio è stato comunque garantito, ma appare ormai evidente che la

struttura Mercato Privati soffra di una consistente carenza di unità.

Razionalizzazioni, aperture a giorni alterni, turnazioni lavorative e chiusure in giorni

mirati nella settimana, non sono solo timore di diffusione del Covid, ma anche e

soprattutto insufficiente quantità di personale presente negli UP.



E la situazione di certo non migliora in PCL dove Il numero degli operatori con

contratto a tempo determinato è divenuto troppo elevato rispetto ai lavoratori a regime

indeterminato.



La trasformazione del contratto da part time a full time, in tutti i settori, dovrebbe

essere ormai prioritaria, e solo in questo modo si può pensare di creare personale

qualificato per sopperire ai numerosi disservizi e ritardi degli ultimi tempi.



È indispensabile porre fine a queste pericolose contraddizioni e, pertanto, la SLP-

CISL Molise chiede di ripristinare condizioni di lavoro adeguate, provvedendo ad

individuare correttamente le reali esigenze di personale in Mercato Privati ed in

P.C.L. e predisponendo finalmente una concreta ad appropriata copertura del servizio

postale nella sua completezza.