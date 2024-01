Campobasso/ Via Crispi, l’assessore Cretella: “Gli incidenti causati dalla distrazione degli automobilisti”

L’incrocio tra Via Crispi e Via XXV Aprile a Campobasso non è pericoloso; a sostenerlo è l’Assessore comunale alla Mobilità, Simone Cretella, per il quale il problema della frequenza e tipologia degli incidenti vede escluso il Comune da qualunque tipo di responsabilità, anche ipotetica.

“E’ uno degli incroci in città su cui vi è stata la massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale- dice Cretella in premessa . E’ stato oggetto di un robusto intervento, con il rifacimento ed il raddoppio della segnaletica sia orizzontale che verticale. E’ un incrocio perfettamente segnalato con stop di grandi dimensioni e basta rispettarli, invece si riscontra una forte distrazione da parte degli automobilisti e alta velocità”.

Cretella poi rafforza il concetto: “per ribaltarsi una macchina, in centro, vuol dire che si sta superando il limite di velocità. In Via Crispi non c’è nulla di strano: c’è un incrocio e chi ha lo stop deve fermarsi. Non solo in quel punto, ma anche altrove abbiamo riscontrato distrazione da parte degli automobilisti, spesso dovuta all’uso del cellulare”.

(Ste.Man.)