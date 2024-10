Celebrazione per i “100 anni di Pontificia Fonderia Marinelli”

Il 31 ottobre 2024 dalle ore 9:00 la Fonderia Marinelli festeggerà il centenario della concessione del

titolo di Pontificia da parte di Papa Pio XI che era fortemente legato alla Fonderia Marinelli, molto

apprezzata in occasione della realizzazione del concerto in onore della Beata Vergine del Rosario

presso il Santuario di Pompei.

Questo anniversario rinnova lo speciale legame della famiglia Martinelli con il Vaticano, sugellato

dalla campana del Giubileo 2025 che annuncerà in Piazza San Pietro l’apertura della Porta Santa e

sarà donata a Papa Francesco.

La celebrazione è arricchita dall’annullo speciale del francobollo emesso dalle Poste Italiane, quale

riconoscimento di eccellenza del sistema produttivo italiano. Proprio per tale evento la famiglia

Marinelli è stata invitata dal Ministro Urso presso il Ministero delle Imprese a Palazzo Piacentini di

Roma in data 17 ottobre 2024.

Dopo lo svelamento del francobollo ed i saluti delle autorità, seguirà un convegno con gli interventi

del Prof. Giuseppe D’Onorio, della scrittrice Gioconda Marinelli, del giornalista Vaticanista Fabio

Zavattaro e del Direttore Generale delle Poste Italiane Giuseppe Lasco, che tratteranno insieme a

Gabriella Marinelli, le tematiche relative alla figura di Pio XI e del rapporto della fonderia con il

Santuario di Pompei, con i Papi del XIX secolo ed in particolare con Papa Francesco,

dell’importanza degli annulli filatelici e della scelta della fonderia Marinelli nella selezione delle

aziende legate al patrimonio culturale italiano.

Concluderanno Armando e Pasquale Marinelli, ricordando il legame con gli avi, con le maestranze

ed il futuro della fonderia.

La cerimonia sarà intervallata con la particolare e meravigliosa melodia di campane e zampogne a

cura dei Maestri del Perosi Giulio Costanzo e Piero Ricci.