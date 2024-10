Sabato al Borgo: i vincitori della mostra di estemporanea di pittura: sul podio Amelia Piscolla, Carol Scarnata e Arianna Carbone

Calato il sipario sulla seconda edizione del “Sabato al

Borgo”, l’amministrazione comunale di Campobasso tira le somme. Il bilancio tracciato ieri

mattina nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, durante una conferenza stampa, è più

che positivo. Sono stati resi noti anche i vincitori della mostra estemporanea, una delle

iniziative promosse nell’ambito dell’evento.

La sindaca Marialuisa Forte ha espresso soddisfazione e ha ringraziato tutti coloro che si

sono adoperati concretamente per l’organizzazione della festa. «Una festa – ha

sottolineato la sindaca – che rappresenta solo un primo passo verso la valorizzazione del

borgo, a cui seguiranno iniziative più strutturate e durature con l’obiettivo di ripopolare, di

persone e attività, il centro storico».

Positivo anche il bilancio delle attività commerciali che hanno contribuito alla riuscita della

manifestazione. «Abbiamo dato lo stimolo – ha spiegato l’assessore alle attività produttive

Giose Trivisonno – accendendo la luce sul borgo e cambiando la narrazione sul centro

storico. Possiamo dire di aver centrato l’obiettivo e di aver mantenuto fede a quanto scritto

nel programma elettorale della sindaca Forte».

L’assessore alla Cultura, Adele Fraracci, ha evidenziato l’importanza del gioco di squadra

che ha permesso di ottenere lo straordinario successo di partecipazione alla seconda

edizione di Sabato al Borgo. «Una squadra che si muove per il conseguimento

dell’obiettivo – ha rimarcato Fraracci – che si traduce in una nuova narrazione del centro

storico. Il Sabato al Borgo è un misto di socialità e piacevolezza, un obiettivo non da poco

anche sul piano politico per una città che si definiva spenta».

Durante la conferenza stampa sono stati comunicati i vincitori della mostra estemporanea

che si è svolta sabato 26 ottobre tra i vicoli del centro storico. Sul podio sono salite

Arianna Carbone (terzo posto), Carol Scarnata (secondo posto, con soli otto anni di età) e

Amelia Piscolla (primo posto). «Le opere dei 19 partecipanti – ha annunciato la consigliera

delegata alle Politiche sociali Giovanna Viola – verranno pubblicate sul sito del Comune. A

decretare i vincitori una platea di 496 persone che ha dato la propria preferenza ai quadri,

che saranno esposti nell’atrio di Palazzo San Giorgio fino al 31 dicembre. Dopo la

premiazione, saranno messi all’asta».

Intanto l’amministrazione comunale è già al lavoro per un grande evento di Natale.