Leroy Merlin assume 200 diplomati e laureati 

L’azienda ricerca Addetti Casse e Venditori per i punti vendita in Italia

Leroy Merlin anche per questo nuovo anno effettuerà nuove assunzioni di 200 diplomati e laureati, i quali dovranno avere orientamento al cliente, ottime capacità comunicative e relazionali, dinamicità, proattività, flessibilità, precisione e puntualità e che saranno assunti presso i numerosi punti vendita presenti in Italia. Le figure ricercate riguardano Addetti/e Casse, che dovranno accogliere tutti i clienti in maniera solare, empatica e farli sentire i benvenuti, proporre servizi e soluzioni coerenti alle esigenze della clientela, facilitare il percorso d’acquisto in tutte le sue fasi (pagamento e finanziamento, agevolazioni fiscali ecc.) e applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso e pagamento; Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno assicurare il corretto allestimento delle aree logistiche, assicurare la preparazione e la gestione degli ordini verificandone la qualità e il rispetto delle procedure aziendali, saper utilizzare i mezzi di lavoro (mezzi di movimentazione merci, dispositivi mobili) nel rispetto delle norme di sicurezza e verificare la corrispondenza tra lo stock fisico e digitale facendo risalire eventuali anomalie; Venditrici/Venditori, che dovranno agevolare tutte le fasi di acquisto garantendo reparti ordinati e coerenti con la strategia commerciale, promuovere la vendita di prodotti e servizi utilizzando i canali online e offline, accogliere e ascoltare tutti i clienti instaurando relazioni positive ed orientare i clienti nella scelta delle soluzioni più affini alle proprie esigenze; Responsabili della Protezione dei Dati, che dovranno garantire la conformità alla normativa privacy e alle regole del gruppo, costituire il punto di contatto del garante privacy garantendo l’attuazione del relativo piano d’azione, assicurare l’implementazione dei processi di valutazione e registrazione del trattamento dei dati, gestire e coordinare i comitati privacy delle diverse società.

Per verificare tutte le posizioni… continua a leggere