Nicola Malorni è il nuovo Segretario regionale delle Città dell’Olio del Molise

Nicola Malorni – già Vicepresidente delle Città dell’Olio – è il nuovo Segretario regionale delle Città dell’Olio del Molise. A deliberarlo è stato il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio del Molise guidato da Giovanni Di Matteo, sindaco di San Martino in Pensilis, martedì 22 ottobre.

Malorni avrà il compito di assistere i Soci delle Città dell’Olio molisane, oggi a quota 31, nelle attività e nelle iniziative di interesse regionale e nazionale, promuovere lo studio dei problemi di interesse degli associati, incoraggiare le relazioni istituzionali degli Organi del Coordinamento con le istituzioni regionali di riferimento.

Lo psicologo termolese è stato promotore in Italia dell’olivicoltura sociale e ha contribuito negli ultimi anni a incrementare l’attenzione delle Città dell’Olio verso la promozione del benessere in ambito olivicolo mediante interventi che integrano psicologia, associazionismo e, da ultimo, finanche la ricerca neuro scientifica sui benefici che attività immersive come una camminata tra gli olivi o la meditazione in un uliveto possono generare nell’essere umano.

“Ringrazio per la fiducia il Coordinatore regionale Giovanni Di Matteo, il presidente nazionale Michele Sonnessa, e il Direttore Antonio Balenzano e tutti i Soci molisani, anche per le attestazioni di stima riservatami e per la rinnovata fiducia nel mio lavoro – ha dichiarato il neoeletto segretario regionale Nicola Malorni – Continuerò a dare il mio contributo a questa grande famiglia di appassionati dell’olivicoltura che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio cammino. Il mio augurio di buon lavoro va all’Ufficio di Presidenza del Coordinamento regionale del Molise di cui sarò membro e a cui non farò mancare la mia collaborazione”.

“Faccio i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro a Nicola Malorni e ringrazio per il lavoro svolto il Consigliere Maurizio Santilli. Sono certo grazie all’esperienza maturata nella nostra associazione darà un contributo fondamentale per far crescere il protagonismo delle Città dell’Olio molisane all’interno della nostra grande associazione. Credo fortemente che unendo le forze, condividendo buone pratiche e facendo sinergia, possiamo ottenere risultati importanti nella diffusione della cultura dell’olio, nella valorizzazione del paesaggio olivicolo e nella costruzione di un’offerta turistica mirata alla conoscenza del prodotto e del territorio” ha dichiarato Giovanni Di Matteo Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise.