Campobasso/ “Ti racconto un libro”, intervista a Franco Battistini

Per “Ti racconto un libro” è arrivato a Campobasso al ” Circolo Sannitico”, Francesco Battistini, giornalista del” Corriere della Sera “e inviato in Ucraina per presentare il suo libro ” Fronte Ucraina dentro la guerra che minaccia L’Europa”.

Il dibattito e’ stato moderato da Filippo Massari, abbiamo avvicinato Battistini per porgli alcune domande.

Di cosa parla il tuo libro?

“Il mio libro, ci dice l’interlocutore, parla della brutalità della guerra che si combatte vicino a noi, e che minaccia tutta l’Europa.

Secondo te, si può intavolare una trattativa per un cessate il fuoco?

“Sì, continua Battistini, penso che il Vaticano e le Chiese Ortodosse possano svolgere un ruolo chiave a differenza dell’ Europa e degli altri Paesi.”

Tornerai in Ucraina?

“Sì, risponde Battistini , tornerò in Ucraina per documentare le atrocità della guerra”.

Hai paura?

“Sì, penso che avere paura sia umano, continua l’interlocutore , credo che non esistano persone che nel mezzo di una guerra non abbiano paura”.

Arnaldo Angiolillo