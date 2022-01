Campobasso/Sospese attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio

Il sindaco di Campobasso con Ordinanza n. 2 del 07/01/2022 dispone ulteriori misure anti covid per il settore scolastico:

-a far data dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza, per le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle attività degli asili nido pubblici e privati nonché delle sezioni primavera;



-di consentire, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;