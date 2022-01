Emergenza Covid/ A Termoli sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio

La situazione epidemiologica in atto lascia prevedere un aumento dei contagi soprattutto tra le fasce giovanili della popolazione.

Considerato che da pochi giorni è attiva la campagna vaccinale per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, si comunica che il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha firmato una ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi della città inclusi gli isitituti parificati.



La medesima sospensione sarà valida anche per le scuole dell’infanzia, per gli asili nido comunali, i parificati e gli asili nido privati.

-la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ,comprese le scuole paritarie, presenti sul territorio comunale , per il periodo dal 10.01.2022 al 15.01.2022 – con riapertura in presenza dal 17.01.2022 , dando mandato ai dirigenti per l’organizzazione dell’attività didattica;

-la sospensione delle attività educative in presenza presso gli asili nido comunali compresi gli istituti parificati e privati presenti sul territorio comunale, per il periodo compreso dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022;