A Montenero di Bisaccia è difficile la situazione generata dal contagio da coronavirus e si corre ai ripari. Da oggi infatti sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido in maniera volontaria e gratuita; ciò per avere una fotografia aggiornata sulla curva dei contagi in ambito comunale.

Secondo i dati a disposizione del Comune, infatti, sarebbero 125 i positivi in paese; un numero altissimo che appunto sollecita azioni di tracciamento della popolazione.