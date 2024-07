Campobasso/ Si presenta “NEET Evolution: Percorsi di Crescita e Sviluppo”

“NEET Evolution: Percorsi di Crescita e Sviluppo” è un progetto per l’emersione, l’ingaggio, la formazione, l’orientamento e l’inclusione lavorativa dei NEET (giovani, nella fascia d’età fra 15-18 anni, che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso formativo alternativo) che risiedono nei Comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani, e nei territori limitrofi, finanziato dall’Autorità Urbana di Campobasso con i fondi POC Molise 2014-2020 –ASSE 6 –OCCUPAZIONE -Intervento 6.1.1/1 -“Misure di ingaggio, attivazione ed emersione dei NEET, attivazione di tirocini formativi e sostegno alla creazione d’impresa”.

Il progetto, che avrà una durata di 18 mesi (da maggio 2024, a novembre 2025), è promosso da un partenariato variegato, composto dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, ente capofila, e da un’associazione temporanea di imprese del Terzo Settore(ATI), con solida esperienza nei propri ambiti di riferimento: Sicurform Italia Group, Ares Sociale società cooperativa, CSC Molise società cooperativa, società cooperativa Il Dialogo, Hayet società cooperativa ETS e Call to Action APS.

Lo scopo del progetto è quello di fornire ai NEET e ai giovani disoccupati un supporto concreto per l’acquisizione di competenze hard e soft funzionali a facilitarne l’occupabilità, tenendo conto dei bisogni delle imprese locali e delle richieste di un mercato del lavoro in continua in evoluzione, oltre che di migliorarne il benessere economico e relazionale.

“NEET Evolution” consta di due attività principali e un’attività trasversale:

1) l’attivazione di n. 30 TIROCINI FORMATIVI, per sostenere l’inclusione lavorativa, presso aziende locali, in settori quali: servizi alla persona, servizi socio-sanitari, servizi alle imprese, green e blue economy, tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT), agroalimentare e ristorazione, valorizzazione del patrimonio, servizi integrati per l’edilizia e le infrastrutture.

2) la realizzazione di un percorso formativo per la CREAZIONE DI IMPRESA, dedicato a max 15 NEET che, oltre a beneficiare della formazione, avranno anche la possibilità di candidare le proprie idee di impresa a un CONTESTCREATIVO, che permetterà di selezionarne max 4 da finanziare e affiancare;

3) la disponibilità di uno SPORTELLO INFORMAGIOVANI, presso il Centro Giovanile “Inflazione Caotica”, per l’ascolto, l’orientamento agli studi e il sostegno nella ricerca attiva del lavoro.

Il progetto sarà presentato alla cittadinanza giovedì 18 luglio 2024 alle ore 18:00, con un evento festoso, aperto a tutti, a Campobasso, in via Muricchio 1, nel giardino adiacente al Centro Giovanile, alla presenza delle autorità dei tre Comuni dell’Autorità Urbana di Campobasso e dei rappresentanti degli enti che compongono il partenariato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://inflazionecaotica.it/neet-evolution/contattare il coordinatore del Centro Giovanile Inflazione Caotica al 328 767 9587 (Daniele Leo),