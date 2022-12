Campobasso/ Oltre 100 chili di esplosivo recuperati dagli artificieri, verranno fatti brillare in una cava

Sconcerto di fronte alla notizia. Era un vero e proprio deposito di esplosivi, quello rinvenuto in Via Conte Verde a Campobasso. Si parla di oltre 100 kg di dinamite in forma gelatinosa, di quelle impiegate nelle cave. Come sia stato possibile custodire in un deposito materiale esplosivo tale da far saltare in aria un palazzo è un mistero.

Nel pomeriggio sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza e di trasporto presso l’area dell’Ex Cava in C.da Tappino dell’esplosivo, che verrà fatto brillare a cura degli artificieri dei Carabinieri.