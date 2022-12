Tragico incidente stradale purtroppo mortale, in viale del Muro Torto, all’altezza di via del Galoppatoio, in direzione piazzale Flaminio, a Roma.

A perdere la vita un uomo di 30 anni, italiano a bordo di una moto .

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo III Nomentano della polizia di Roma Capitale.

Foto di repertorio