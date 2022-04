Campobasso/ Marciapiede rotto in Via Garibaldi, cadute ed infortuni: chi controlla la manutenzione?

Gestire la viabilità ed anche la manutenzione stradale a Campobasso certo non è facile, visto che problematiche si verificano di continuo: ma vedere situazioni di pericolo anche non lontano dal centro ci spinge a fare le opportune segnalazioni, affinché l’Amministrazione comunale possa provvedere a correre ai ripari ed effettuare i lavori atti a garantire l’incolumità pubblica. Riportiamo a tal proposito una notizia apparsa sulla pagina Facebook ‘Molise La Voce’, che denuncia un infortunio, certamente non lieve, subito da una signora caduta nella parte mediana di Via Garibaldi. Pare che abbia anche battuto la testa e immaginiamo, oltre alla paura, la preoccupazione; alla base della caduta ci sarebbe il pessimo stato del marciapiede, peraltro già di suo piuttosto stretto che, come evidenzia il servizio fotografico pubblicato a corredo della notizia proprio nella pagina ‘social’, è evidentemente dissestato ed in pessime condizioni generali.

Non dovrebbe essere di grande impegno economico sistemare bene i due stretti e malandati marciapiedi in quel tratto di strada e sarebbe opportuno farlo, per impedire che altri infortuni, oltre quello certo non ‘leggero’ di oggi, possano accadere alle persone transitanti da quelle parti. Rigiriamo la segnalazione all’assessore comunale competente al ramo.

La parte pubblica ha l’obbligo di controllare periodicamente tutte le strade cittadine, proprio per evitare l’ipotesi di infortuni ai cittadini. Speriamo, quindi, in un intervento degli amministratori pubblici per ripristinare una situazione di giusto decoro, oltre che per garantire la sicurezza collettiva.

(s.m.)