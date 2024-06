Campobasso, elezioni/ Proiezioni, De Benedittis sempre in testa

Prima proiezione dei dati elaborati dal Consorzio Oping Italia per conto della Rai e relativi alle elezioni amministrative di Campobasso, basati su una copertura del campione pari al 10% della situazione alle ore 15,45 che hanno dato i seguenti risultati:

il candidato sindaco del centrodestra, Aldo De Benedettis al momento è al 50,1%, seguito dall’esponente del campo progressista (centro sinistra) Marialuisa Forte al 32,5% dei consensi e infine Pino Ruta (coalizione civica) al 17,4%.

La situazione secondo queste prime proiezioni, ritenute come un campione non ancora sufficiente vedrebbe Aldo De Benedittis sul filo dell’elezione al primo turno; lo spoglio per le comunali è appena iniziato e presumibilmente solo tra il tardo pomeriggio e inizio serata si avranno dati attendibili sulla reale situazione.

Seguiremo tutti gli aggiornamenti e li pubblicheremo.