Al seggio n.9 di Campobasso si sono verificati due fatti spiacevoli, è dovuta intervenire la Polizia, sia per lo spoglio delle Europee che per quello delle comunali. Pare che la Polizia sia dovuta intervenire ed abbia preso in consegna le schede elettorali prima delle Europee portate al Palazzo di Giustizia, sia quelle delle comunali.