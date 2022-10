Scuola/ Al Pilla” di Campobasso la Cerimonia di consegna della Borsa di studio “Mimmo Massullo”

Dall’Istituto ‘Pillla’ di Campobasso ricevimao e pubbichiamo

Una borsa di studio intitolata a “Mimmo Massullo”, in favore delle studentesse e degli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2021/22, sarà consegnata il prossimo 28 ottobre presso l’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Leopoldo Pilla” di Campobasso. Venerdì 28 ottobre alle ore 11:00, presso l’Aula Magna della sede centrale di Via Vittorio Veneto n. 21 di Campobasso, avrà luogo la cerimonia di conferimento alla presenza della Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Ciampa, della prof.ssa Silvia D’Amico, degli studenti, dei docenti, dei familiari di Mimmo Massullo e delle autorità civili e militari. Undici anni fa, nel 2011, veniva istituita la borsa di studio dalla famiglia Massullo per ricordare il proprio figlio Mimmo che frequentava l’Istituto Pilla e che, in quel tragico anno, prematuramente veniva a mancare in un incidente stradale.

Oggi, grazie alla memoria del ragazzo, il premio rappresenta un segno di continuità e di solidarietà per sostenere gli studenti più meritevoli della scuola e per ricordare quanto sia prezioso il dono della vita, dono che va sempre tutelato e preservato. I premi sono suddivisi per categorie: primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Nel corso della cerimonia i borsisti saranno presentati da docenti da loro stessi individuati come figure significative nel proprio percorso di crescita e formazione. La famiglia Massullo, ditta sponsorizzatrice, completerà l’iniziativa con la consegna della fornitura sportiva destinata agli alunni del primo anno dell’indirizzo Tecnico Economico Sportivo.

