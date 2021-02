Campobasso/Denunciati due pregiudicati per violazione dei provvedimenti a cui erano sottoposti

Nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Campobasso, gli Agenti hanno proceduto anche al controllo di un giovane risultato gravato da diversi precedenti penali ed attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. All’esito delle verifiche del caso, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente in quanto, in violazione delle prescrizioni previste per il provvedimento cui è sottoposto, è stato trovato in compagnia di altri due pregiudicati originari di Campobasso

Sempre durante i controlli effettuati, gli operatori di polizia hanno denunciato per il reato di evasione un noto pregiudicato del posto, sorpreso a camminare per le vie del centro cittadino pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e per questo obbligato a non allontanarsi dalla propria abitazione