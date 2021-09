Campobasso/contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia

Il Comune di Campobasso rende noto che con Determina Dirigenziale n. 2546 del 31 agosto 2021 è stato approvato il bando riferito ai “CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA” come da Legge Regionale 5 giugno 2020, n. 6.

La finalità della misura è quella di sostenere i pazienti oncologici affetti da alopecia a seguito di trattamento antitumorale, mediante un contributo economico per l’acquisto di una parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale.

Possono beneficiarne, persone residenti nella Regione Molise alla data di presentazione della domanda di contributo, affette da alopecia a seguito di trattamento antitumorale e appartenenti ad un nucleo familiare con ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a 20.000,00 euro.

Ogni persona può presentare al massimo una sola domanda di partecipazione al presente avviso e può accedere al contributo economico una sola volta ogni due anni.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente avviso è pari a euro 35.000,00, in base a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2020 e dalla D.D. n. 7897 del 30/12/2020, per il finanziamento delle domande presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

Le domande che soddisfano tutti i requisiti previsti dall’Avviso saranno finanziate in base all’ordine di invio al protocollo delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali con D.D. Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 7897 del 30/12/2020.

Successivamente al raggiungimento dello stanziamento programmato, nel caso in cui risultino eventuali economie generate da rinunce/revoche/decadenze riferite a domande in precedenza ammesse e finanziate, sarà comunque possibile ammettere a finanziamento le domande pervenute nei termini sopra riportati ed escluse per mancanza di risorse, purché presentino i requisiti richiesti dal presente avviso.

Il bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso.