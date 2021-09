Coronavirus, 4 nuovi positivi e 9 guariti

Numeri bassi, come sempre la domenica per il basso numero di tamponi processati. Il bollettino Asrem della giornata odierna sul contagio da coronavirus parla di 4 nuovi positivi (Agnone, Montefalcone nel Sannio, Santa Croce di Magliano e Venafro). Sono 102 i tamponi effettuati e 9 le persone guarite (Bojano 1, Riccia 2, Santa Croce di Magliano 2, Trivento 4).

All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 13 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Sono attualmente 258 i casi positivi in regione. Sono 13.600 il numero delle persone guarite in regione da inizio pandemia e 495 i deceduti, sempre dall’inizio, mentre sono 2.336 i soggetti che si trovano in isolamento.