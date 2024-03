Campobasso/ Continuano gli interventi di potenziamento del verde pubblico in città

Continuano gli interventi sul verde pubblico cittadino a Campobasso; ne dà notizia l’Assessore comunale al ramo, Simone Cretella, in un posto su Facebook.

“Si estende il programma di riqualificazione dei viali alberati cittadini.- scrive l’assessore.

Gli ultimi interventi hanno riguardato le “formelle”, le aiuole che ospitano gli alberi su strade e marciapiedi, di via Gazzani, nel tratto tra via Herculanea e viale Elena, e nel tratto terminale di via Garibaldi.

L’intervento, oltre che funzione estetica, ha soprattutto una funzione pacciamante, cioè contenere in maniera naturale la crescita di erbe infestanti senza ricorrere all’uso di diserbanti chimici, tossici per l’uomo e per l’ambiente.

Nello specifico- conclude Cretella – sul fondo delle formelle è stato applicato uno strato di TNT (tessuto non tessuto) drenante, successivamente le stesse sono state riempite e livellate con pietrisco bianco, anche a vantaggio del decoro dei marciapiedi e della sicurezza dei pedoni”.