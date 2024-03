Comunali di Campobasso: FdI investe ufficialmente Pallante

La riunione nazionale di Fratelli d’Italia si è svolta oggi pomeriggio a Roma, alla presenza del responsabile degli Enti locali di FdL Giovanni Donzelli. Oltre a Quintino Pallante, erano presenti i consiglieri regionali Michele Iorio, Salvatore Micone e Armandino D’Egidio, i parlamentari Della Porta e Lancellotta e il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro.

Il partito ha chiesto a Quintino Pallante, attuale presidente del Consiglio regionale, di guidare lo schieramento per le comunali, accettando la candidatura a sindaco. Pallante ha preso qualche giorno per scogliere la riserva.

Le comunali di Campobasso l’8 e 9 giugno prossimi vedrebbero così schierati tre candidati: una Marialuisa Forte per il centrosinistra, Quintino Pallante per il centrodestra e Pino Ruta per il Cantiere Civico.