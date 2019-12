Un brutto incidente stradale si è verificato in centro a Campobasso, in via Conte Rosso. Una auto si è ribaltata sul lato del conducente coinvolgendo altre due.Sul posto 118 e Vigili del Fuoco, il conducente dell’auto che si è ribaltata, un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione del sinistro.