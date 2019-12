Eventi/ ‘Insieme nel segno dell’Azzurro’: madrina dell’evento Lorena Ziccardi

La molisana Lorena Ziccardi madrina d’eccezione alla manifestazione organizzata dall’Azzurra Basket di Lanciano che, quest’anno, spegne 35 candeline. Per festeggiare l’avvenimento, il team cestistico ha deciso di ospitare la Nazionale maschile di basket in carrozzina che arriverà nella cittadina abruzzese il prossimo 27 dicembre. Previste delle giornate di allenamento. Ma il clou dell’evento ci sarà domenica 29, quando la

Nazionale scenderà in campo con due rappresentative: A versus B. In programma invece il giorno prima, sabato, una gara tra Genitori e Figli dell’Azzurra. Una iniziativa che pone l’accento sulla disabilità e sulle opportunità che lo sport offre per combattere ogni forma di isolamento.

Particolarmente entusiasta, poi, l’atleta paralimpica Lorenza Ziccardi che si è detta “Felice di essere la testimonial dell’atteso appuntamento, soprattutto perché inclusivo, solidale e dai valori forti”.

C.I.P. Molise