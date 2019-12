Calcio a cinque/ Futsal Vasto – Chaminade 2-1

FUTSAL VASTO: Santavicca M. , Aquilano, Di Fonzo, Santovito, Falorio, Grosso, Salvatore, Santavicca L., Di Santo, Zurlino, Berardino. Allenatore :

CHAMINADE: Di Camillo, Pietra, D’Imperio, Salvatore, Di Nunzio, Bozza, Mancini, Evangelista, Fieramosca, De Nisco, Picciano, Muccini. Allenatore: Cavaliere

Reti: Evangelista (CCB), doppietta Grosso (FV)

Termina con una sconfitta il 2019 della Chaminade Campobasso U19. Prova sottotono dei ragazzi di mister Cavaliere che ospito della Futsal Vasto hanno perso 2-1. Tante le azioni offensive costruite troppe quelle sprecate, fase difensiva poco lucida con la rete del KO arrivata sulla sirena. Succede tutto nella ripresa dopo quattro minuti Grosso porta in vantaggio gli abruzzesi, capaci di finalizzare al meglio la prima vera occasione offensiva. Sul finire di gara mister Cavaliere opta per l’uomo in più in mezzo al campo che porta Evangelista a riequilibrare il risultato, 1-1 il parziale a tre minuti dalla sirena. Ripartenza molisana due contro uno, porta sguarnita ma non è la domenica fortunata con la sfera che si spegne sul fondo. Nell’ultima azione del match di marca locale, con la Chaminade in campo sempre con il portiere di movimento, è ancora Grosso a firmare il cartellino per il 2-1 definitivo.

Nel post gara mister Cavaliere ha commentato la prova dei suoi ragazzi: ” È facile analizzare questa gara abbiamo fatto tanto possesso palla ma in attacco siamo stati poco cinici. -prosegue il mister – La sosta natalizia servirà per recuperare le energie e analizzare al meglio ciò che è mancato nelle ultime uscite”.

Tre settimane di stop si tornerà in campo il 2 gennaio per la terza gara del girone di ritorno al Pala Sturzo arriverà la Colormax Pescara.